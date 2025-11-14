flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1901 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1901 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1901 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: ICE Auction Galleries

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC6,200,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1901
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1901 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1901 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 46344, welches bei Stack's Bowers für 1.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. August 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Heritage Eur - 14. November 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum14. November 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
70 $
Preis in Auktionswährung 60 EUR
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
914 $
Preis in Auktionswährung 800 EUR
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Heritage Eur - 23. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum23. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS61 GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion WAG - 12. Dezember 2021
VerkäuferWAG
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Spink - 7. Juni 2021
VerkäuferSpink
Datum7. Juni 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 27. April 2021
Verkäufercgb.fr
Datum27. April 2021
ErhaltungMS60
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 28. Februar 2021
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum28. Februar 2021
ErhaltungF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Karamitsos - 12. September 2020
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 3. März 2020
VerkäuferiNumis
Datum3. März 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Spink - 19. Juli 2019
VerkäuferSpink
Datum19. Juli 2019
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Cayón - 4. Oktober 2018
VerkäuferCayón
Datum4. Oktober 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Katz - 23. September 2018
VerkäuferKatz
Datum23. September 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion HERVERA - 18. September 2018
VerkäuferHERVERA
Datum18. September 2018
ErhaltungF
Preis
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion 51 Gallery - 25. April 2018
Verkäufer51 Gallery
Datum25. April 2018
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion HERVERA - 23. Februar 2018
VerkäuferHERVERA
Datum23. Februar 2018
ErhaltungF
Preis
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion HERVERA - 26. Oktober 2017
VerkäuferHERVERA
Datum26. Oktober 2017
ErhaltungF
Preis
Wo zu kaufen?
Frankreich 1 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Spink - 18. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum18. Januar 2026
ErhaltungMS63 PCGS
Zu versteigern
