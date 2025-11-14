FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1901 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: ICE Auction Galleries
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC6,200,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1901
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionspreise (25)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1901 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 46344, welches bei Stack's Bowers für 1.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. August 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage Eur
Datum14. November 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
70 $
Preis in Auktionswährung 60 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum28. Februar 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKaramitsos
Datum12. September 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte