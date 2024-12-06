flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1900 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1900 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1900 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: 51 Gallery

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC99,097

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1900
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Durchschnittspreis (PROOF):3300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1900 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (80)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1900 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1217, welches bei Classical Numismatic Group, LLC / Nomos AG für 34.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Mai 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 28. Mai 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum28. Mai 2025
ErhaltungVG10
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 28. April 2025
VerkäuferHeritage
Datum28. April 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
2880 $
Preis in Auktionswährung 2880 USD
VerkäuferHeritage
Datum28. April 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
2880 $
Preis in Auktionswährung 2880 USD
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 31. Januar 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVG10
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungF12
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungF12
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungVF30
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion St James’s - 25. September 2024
VerkäuferSt James’s
Datum25. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. September 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungVG10
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 3. Juni 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum3. Juni 2024
ErhaltungVG10
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2023
ErhaltungVG
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 17. Juni 2023
VerkäuferJean ELSEN
Datum17. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 15. April 2023
VerkäuferPruvost
Datum15. April 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Aureo & Calicó - 18. Januar 2023
VerkäuferAureo & Calicó
Datum18. Januar 2023
ErhaltungF
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 27. November 2022
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum27. November 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 26. November 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum26. November 2022
ErhaltungF
Preis
Frankreich 1 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 10. September 2022
VerkäuferJean ELSEN
Datum10. September 2022
ErhaltungF
Preis
VerkäuferSpink
Datum18. Januar 2026
ErhaltungMS61 PCGS
Zu versteigern
