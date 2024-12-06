FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1900 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC99,097
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1900
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Durchschnittspreis (PROOF):3300 USD
Auktionspreise (80)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1900 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1217, welches bei Classical Numismatic Group, LLC / Nomos AG für 34.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Mai 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
