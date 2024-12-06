1 Franken 1900 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1900 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1217, welches bei Classical Numismatic Group, LLC / Nomos AG für 34.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Mai 2011.

