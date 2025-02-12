FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1899 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC11,000,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1899
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Auktionspreise (27)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1899 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 523, welches bei Maison Palombo für 1.600 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. April 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum4. September 2022
ErhaltungAU
Preis
******
12
