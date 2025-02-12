1 Franken 1899 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1899 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 523, welches bei Maison Palombo für 1.600 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. April 2025.

