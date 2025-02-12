flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1899 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1899 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1899 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC11,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1899
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1899 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (27)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1899 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 523, welches bei Maison Palombo für 1.600 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. April 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
99 $
Preis in Auktionswährung 85 EUR
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Palombo - 11. April 2025
VerkäuferPalombo
Datum11. April 2025
ErhaltungMS67 NGC
Preis
1949 $
Preis in Auktionswährung 1600 CHF
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 19. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum19. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 4. September 2022
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum4. September 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2022
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2022
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 30. Mai 2021
VerkäuferPruvost
Datum30. Mai 2021
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Tauler & Fau - 14. Dezember 2020
VerkäuferTauler & Fau
Datum14. Dezember 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1899 "Sämann" auf der Auktion Tauler & Fau - 29. Mai 2018
VerkäuferTauler & Fau
Datum29. Mai 2018
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1899Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen