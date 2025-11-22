FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1898 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC15,000,000
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1898
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:170 USD
Durchschnittspreis (PROOF):550 USD
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1898 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1292, welches bei MDC Monaco für 1.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Oktober 2025.
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungXF
Preis
161 $
Preis in Auktionswährung 140 EUR
