FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1898 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1898 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1898 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC15,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1898
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1898 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1292, welches bei MDC Monaco für 1.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Oktober 2025.

Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungXF
Preis
161 $
Preis in Auktionswährung 140 EUR
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungXF
Preis
174 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungMS63
Preis
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum25. April 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 22. März 2025
VerkäuferJean ELSEN
VerkäuferJean ELSEN
Datum22. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion CNG - 23. Januar 2025
VerkäuferCNG
Datum23. Januar 2025
ErhaltungPF62 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungMS62
Preis
Frankreich 1 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion V. GADOURY - 26. Oktober 2024
VerkäuferV. GADOURY
Datum26. Oktober 2024
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
