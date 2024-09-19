flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1871 K "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1871 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1871 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,251,748

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1871
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1871 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (18)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1871 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1055, welches bei The New York Sale für 3.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Januar 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungAU
Preis
58 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion Coins NB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
28 $
Preis in Auktionswährung 24 EUR
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion Numimarket - 19. September 2024
VerkäuferNumimarket
Datum19. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion Coins NB - 15. Oktober 2022
VerkäuferCoins NB
Datum15. Oktober 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion cgb.fr - 8. März 2022
Verkäufercgb.fr
Datum8. März 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion Numisbalt - 19. September 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion CNG - 18. August 2021
VerkäuferCNG
Datum18. August 2021
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion Inasta - 3. März 2020
VerkäuferInasta
Datum3. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion Tauler & Fau - 16. Juli 2019
VerkäuferTauler & Fau
Datum16. Juli 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion Palombo - 3. Mai 2019
VerkäuferPalombo
Datum3. Mai 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion Coinhouse - 29. September 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum29. September 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion Jean ELSEN - 11. Juni 2016
VerkäuferJean ELSEN
Datum11. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion Jean ELSEN - 12. März 2016
VerkäuferJean ELSEN
Datum12. März 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion Numphil - 19. Dezember 2014
VerkäuferNumphil
Datum19. Dezember 2014
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion iNumis - 21. Oktober 2011
VerkäuferiNumis
Datum21. Oktober 2011
ErhaltungXF
Preis
Wo zu kaufen?
Frankreich 1 Franken 1871 K auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
