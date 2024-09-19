1 Franken 1871 K "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1871 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1055, welches bei The New York Sale für 3.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Januar 2018.

Erhaltung UNC (8) AU (2) XF (5) VF (2) VG (1) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (2) MS62 (1) Service NGC (4)