flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1895 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1895 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1895 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Tauler&Fau Subastas

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,200,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1895
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:120 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1895 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (87)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1895 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 218, welches bei iNumis für 95.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Dezember 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
41 $
Preis in Auktionswährung 35 EUR
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Münzenonline - 21. November 2025
VerkäuferMünzenonline
Datum21. November 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Artemide Aste - 4. Mai 2025
VerkäuferArtemide Aste
Datum4. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 12. Februar 2025
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum12. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
5 $
Preis in Auktionswährung 5 EUR
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Coins.ee - 17. Dezember 2024
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Coins.ee - 17. Dezember 2024
VerkäuferCoins.ee
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 4. Dezember 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 29. November 2024
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 29. November 2024
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum29. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Klondike Auction - 21. November 2024
VerkäuferKlondike Auction
Datum21. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Coins NB - 27. Juli 2024
VerkäuferCoins NB
Datum27. Juli 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Inasta - 1. April 2024
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion Inasta - 1. April 2024
VerkäuferInasta
Datum1. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1895 A auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1895Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen