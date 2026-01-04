1 Franken 1895 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1895 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 218, welches bei iNumis für 95.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Dezember 2018.

