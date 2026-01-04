FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1895 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,200,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1895
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:120 USD
Auktionspreise (87)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1895 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 218, welches bei iNumis für 95.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Dezember 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
