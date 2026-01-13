FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1894 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: GMA Numismatica Napoli srl
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,600,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1894
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Auktionspreise (56)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1894 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7197, welches bei Stack's Bowers für 420.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStephen Album
Datum21. Januar 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte