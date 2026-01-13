1 Franken 1894 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1894 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7197, welches bei Stack's Bowers für 420.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2019.

Erhaltung UNC (37) AU (7) XF (10) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS66 (7) MS65 (10) MS64 (7) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (3) DETAILS (1) Service PCGS (18) NGC (11) GENI (2) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (1)

Auctiones (3)

Aurea (1)

Aureo & Calicó (2)

Cayón (1)

cgb.fr (4)

Coins NB (1)

GMA Numismatica Napoli srl (2)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (16)

iNumis (2)

Jean ELSEN (1)

Katz (1)

Künker (1)

Marciniak (1)

MDC Monaco (5)

NumisCorner (3)

Numisor (1)

Pesek Auctions (1)

Pruvost (1)

Rauch (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Stephen Album (1)

V. GADOURY (2)

Via (1)

WAG (1)