FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1894 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1894 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1894 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: GMA Numismatica Napoli srl

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,600,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1894
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1894 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (56)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1894 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7197, welches bei Stack's Bowers für 420.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion cgb.fr - 13. Januar 2026
Verkäufercgb.fr
Datum13. Januar 2026
ErhaltungUNC
Preis
58 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
22 $
Preis in Auktionswährung 19 EUR
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion Coins NB - 13. September 2025
VerkäuferCoins NB
Datum13. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 12. November 2024
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum12. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion Heritage - 10. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion Heritage - 10. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion Heritage - 10. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS60
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. August 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. August 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion Marciniak - 13. Juni 2024
VerkäuferMarciniak
Datum13. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion Stephen Album - 21. Januar 2024
VerkäuferStephen Album
Datum21. Januar 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1894 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
