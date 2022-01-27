1 Franken 1889 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1889 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 35104, welches bei Heritage Auctions für 10.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Dezember 2025.

Erhaltung PROOF (6) UNC (1) AU (1) F (1) Erhaltung (slab) PF64 (1) PF63 (2) PF55 (1) Service PCGS (3) NGC (1)