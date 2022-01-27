FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1889 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Maître Wattebled
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage PROOF100
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1889
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4400 USD
Durchschnittspreis (PROOF):3600 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1889 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 35104, welches bei Heritage Auctions für 10.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Dezember 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMaître Wattebled
Datum27. Januar 2022
ErhaltungAU
Preis
7869 $
Preis in Auktionswährung 7000 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte