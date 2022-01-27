flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1889 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1889 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1889 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Maître Wattebled

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage PROOF100

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1889
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4400 USD
Durchschnittspreis (PROOF):3600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1889 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1889 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 35104, welches bei Heritage Auctions für 10.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Dezember 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1889 A auf der Auktion Maître Wattebled - 27. Januar 2022
VerkäuferMaître Wattebled
Datum27. Januar 2022
ErhaltungAU
Preis
7869 $
Preis in Auktionswährung 7000 EUR
Frankreich 1 Franken 1889 A auf der Auktion Stack's - 23. Juni 2021
VerkäuferStack's
Datum23. Juni 2021
ErhaltungPF55 PCGS
Preis
3600 $
Preis in Auktionswährung 3600 USD
Frankreich 1 Franken 1889 A auf der Auktion MDC Monaco - 15. November 2018
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungPF63 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1889 A auf der Auktion Jean ELSEN - 9. Juni 2018
VerkäuferJean ELSEN
Datum9. Juni 2018
ErhaltungPROOF
Preis
Frankreich 1 Franken 1889 A auf der Auktion iNumis - 13. Oktober 2015
VerkäuferiNumis
Datum13. Oktober 2015
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1889 A auf der Auktion iNumis - 3. Juni 2014
VerkäuferiNumis
Datum3. Juni 2014
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1889 A auf der Auktion cgb.fr - 4. Dezember 2013
Verkäufercgb.fr
Datum4. Dezember 2013
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1889 A auf der Auktion cgb.fr - 24. April 2013
Verkäufercgb.fr
Datum24. April 2013
ErhaltungF
Preis
Frankreich 1 Franken 1889 A auf der Auktion UBS - 8. September 2009
VerkäuferUBS
Datum8. September 2009
ErhaltungPROOF
Preis
