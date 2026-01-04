FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1888 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,244,069
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1888
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:65 USD
Auktionspreise (266)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1888 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1226, welches bei Stack's Bowers für 6.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. März 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismática Leilões
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage Eur
Datum14. November 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferPortuscalle Numismatica
Datum2. November 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAureo & Calicó
Datum18. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...13
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte