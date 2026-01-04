1 Franken 1888 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1888 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1226, welches bei Stack's Bowers für 6.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. März 2025.

Erhaltung UNC (128) AU (34) XF (75) VF (14) F (1) Keine Note (14) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS66 (23) MS65 (23) MS64 (18) MS63 (9) MS62 (3) AU58 (1) DETAILS (2) Service NGC (56) PCGS (26) ANACS (1) CCG (1) GENI (1)

