FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1888 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1888 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1888 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,244,069

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1888
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:65 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1888 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (266)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1888 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1226, welches bei Stack's Bowers für 6.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. März 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion cgb.fr - 13. Januar 2026
Verkäufercgb.fr
Datum13. Januar 2026
ErhaltungMS63
Preis
58 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungAU58 GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungAU
Preis
23 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Numismática Leilões - 22. Dezember 2025
VerkäuferNumismática Leilões
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Coins NB - 14. Dezember 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Heritage Eur - 14. November 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum14. November 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Portuscalle Numismatica - 2. November 2025
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Portuscalle Numismatica - 2. November 2025
VerkäuferPortuscalle Numismatica
Datum2. November 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Stack's - 19. Oktober 2025
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Stack's - 19. Oktober 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion GINZA - 11. Oktober 2025
VerkäuferGINZA
Datum11. Oktober 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion WAG - 5. Oktober 2025
VerkäuferWAG
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion WAG - 5. Oktober 2025
VerkäuferWAG
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 26. September 2025
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 26. September 2025
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum26. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 18. September 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum18. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Coins NB - 13. September 2025
VerkäuferCoins NB
Datum13. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Coins NB - 12. Juli 2025
VerkäuferCoins NB
Datum12. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Heritage - 10. Juli 2025
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Heritage - 10. Juli 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juli 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Cayón - 9. Juli 2025
VerkäuferCayón
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Coins NB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Nomisma Aste - 25. Mai 2025
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Nomisma Aste - 25. Mai 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum25. Mai 2025
ErhaltungMS66 CCG
Preis
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Artemide Aste - 4. Mai 2025
VerkäuferArtemide Aste
Datum4. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Stephen Album - 25. Januar 2026
VerkäuferStephen Album
Datum25. Januar 2026
ErhaltungMS63 PCGS
Zu versteigern
Frankreich 1 Franken 1888 A auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
