1 Franken 1887 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1887 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1136, welches bei MDC Monaco für 1.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.

