FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1887 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1887 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1887 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: ICE Auction Galleries

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,291,930

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1887
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1887 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (99)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1887 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1136, welches bei MDC Monaco für 1.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion cgb.fr - 13. Januar 2026
Verkäufercgb.fr
Datum13. Januar 2026
ErhaltungMS64
Preis
58 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Katz - 23. November 2025
VerkäuferKatz
Datum23. November 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
62 $
Preis in Auktionswährung 54 EUR
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Coins NB - 12. Juli 2025
VerkäuferCoins NB
Datum12. Juli 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Via - 22. Juni 2025
VerkäuferVia
Datum22. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Coins NB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Pruvost - 22. Februar 2025
VerkäuferPruvost
Datum22. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Nihon - 15. Dezember 2024
VerkäuferNihon
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Auctiones - 15. Dezember 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Coins NB - 14. Dezember 2024
VerkäuferCoins NB
Datum14. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Heritage - 5. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum5. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Heritage - 5. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum5. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. August 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Stack's - 29. Februar 2024
VerkäuferStack's
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1887 A auf der Auktion Roma Numismatics - 21. Dezember 2023
VerkäuferRoma Numismatics
Datum21. Dezember 2023
ErhaltungUNC
Preis
