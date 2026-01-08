FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1887 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,291,930
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1887
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionspreise (99)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1887 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1136, welches bei MDC Monaco für 1.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
