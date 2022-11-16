1 Franken 1881 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1881 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2071, welches bei NumisCorner für 8.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. September 2024.

Erhaltung UNC (28) AU (5) XF (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS66 (2) MS65 (5) MS64 (8) MS63 (2) SP67 (3) Service NGC (16) PCGS (7)

Verkäufer Alle Unternehmen

cgb.fr (4)

Felzmann (1)

Goudwisselkantoor veilingen (2)

Grün (1)

Heritage (9)

Ibrahim's Collectibles (1)

iNumis (3)

Katz (2)

Künker (2)

MDC Monaco (1)

Monnaies d'Antan (1)

Stack's (5)

Varesi (1)

WAG (3)