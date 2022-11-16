flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1881 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1881 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1881 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Monnaies d'Antan

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,010,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1881
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:290 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1881 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (36)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1881 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2071, welches bei NumisCorner für 8.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. September 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Heritage - 17. Juli 2025
VerkäuferHeritage
Datum17. Juli 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
99 $
Preis in Auktionswährung 99 USD
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion WAG - 14. April 2024
VerkäuferWAG
Datum14. April 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
117 $
Preis in Auktionswährung 110 EUR
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Heritage - 11. Juni 2023
Datum11. Juni 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Heritage - 11. Juni 2023
VerkäuferHeritage
Datum11. Juni 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Felzmann - 16. November 2022
VerkäuferFelzmann
Datum16. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion cgb.fr - 25. Oktober 2022
Verkäufercgb.fr
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion cgb.fr - 8. März 2022
Verkäufercgb.fr
Datum8. März 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Katz - 13. Februar 2022
VerkäuferKatz
Datum13. Februar 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Katz - 28. November 2021
VerkäuferKatz
Datum28. November 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Goudwisselkantoor veilingen - 11. Oktober 2021
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum11. Oktober 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Goudwisselkantoor veilingen - 11. Oktober 2021
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum11. Oktober 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 5. September 2021
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum5. September 2021
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Varesi - 24. Januar 2021
VerkäuferVaresi
Datum24. Januar 2021
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Stack's - 25. Juni 2020
VerkäuferStack's
Datum25. Juni 2020
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Stack's - 25. Juni 2020
VerkäuferStack's
Datum25. Juni 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion cgb.fr - 28. April 2020
Verkäufercgb.fr
Datum28. April 2020
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Stack's - 26. Februar 2020
VerkäuferStack's
Datum26. Februar 2020
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Stack's - 26. Februar 2020
VerkäuferStack's
Datum26. Februar 2020
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1881 A auf der Auktion Stack's - 26. Februar 2020
VerkäuferStack's
Datum26. Februar 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Beliebte Abschnitte
