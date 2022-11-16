FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1881 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,010,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1881
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:290 USD
Auktionspreise (36)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1881 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2071, welches bei NumisCorner für 8.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. September 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
