1 Franken 1878 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage PROOF30
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1878
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):8900 USD
Auktionspreise (5)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1878 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 791, welches bei Spink für 23.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Oktober 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF65 NGC
Preis
10554 $
Preis in Auktionswährung 9000 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungPF65 CAMEO NGC
Preis
10191 $
Preis in Auktionswährung 9000 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
VerkäuferHeritage
Datum4. Januar 2016
ErhaltungPF65 CAMEO NGC
Preis
