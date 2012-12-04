flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1878 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1878 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1878 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage PROOF30

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1878
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):8900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1878 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (5)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1878 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 791, welches bei Spink für 23.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Oktober 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1878 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF65 NGC
Preis
10554 $
Preis in Auktionswährung 9000 EUR
Frankreich 1 Franken 1878 A auf der Auktion MDC Monaco - 15. November 2018
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungPF65 CAMEO NGC
Preis
10191 $
Preis in Auktionswährung 9000 EUR
Frankreich 1 Franken 1878 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1878 A auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2016
VerkäuferHeritage
Datum4. Januar 2016
ErhaltungPF65 CAMEO NGC
Preis
******
Frankreich 1 Franken 1878 A auf der Auktion Spink - 4. Dezember 2012
VerkäuferSpink
Datum4. Dezember 2012
ErhaltungPROOF
Preis
******
