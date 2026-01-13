1 Franken 1871 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1871 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3426, welches bei Heritage Auctions für 264.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Dezember 2019.

