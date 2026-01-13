flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1871 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1871 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1871 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,979,881

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1871
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:310 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1871 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (67)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1871 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3426, welches bei Heritage Auctions für 264.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Dezember 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion cgb.fr - 13. Januar 2026
Verkäufercgb.fr
Datum13. Januar 2026
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion Katz - 23. November 2025
VerkäuferKatz
Datum23. November 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
111 $
Preis in Auktionswährung 96 EUR
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion Russiancoin - 13. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum13. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion NOONANS - 24. Juli 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. Juli 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
122 $
Preis in Auktionswährung 90 GBP
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion WAG - 6. April 2025
VerkäuferWAG
Datum6. April 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion cgb.fr - 10. Dezember 2024
Verkäufercgb.fr
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion cgb.fr - 10. Dezember 2024
Verkäufercgb.fr
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungSP64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion Solidus Numismatik - 21. November 2023
VerkäuferSolidus Numismatik
Datum21. November 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion Inasta - 15. November 2023
VerkäuferInasta
Datum15. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion cgb.fr - 24. Oktober 2023
Verkäufercgb.fr
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 25. Juni 2023
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum25. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1871 A auf der Auktion Katz - 23. März 2023
VerkäuferKatz
Datum23. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1871Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen