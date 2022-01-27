FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
100 Francs 1889 A "Typ 1878-1914" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht32,25806 g
- Reines Gold (0,9334 oz) 29,0323 g
- Durchmesser35 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage PROOF100
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe100 Francs
- Jahr1889
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:46000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):90000 USD
Auktionspreise (23)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 100 Francs 1889 mit Markierung A. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 328, welches bei JEAN VINCHON NUMISMATIQUE für 155.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Dezember 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
90000 $
Preis in Auktionswährung 90000 USD
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
108000 $
Preis in Auktionswährung 108000 USD
VerkäuferV. GADOURY
Datum15. Oktober 2022
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
Preis

VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
Preis

VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF62 PCGS
Preis
Preis

VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF64 CAMEO PCGS
Preis
Preis

VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF64 CAMEO PCGS
Preis
Preis

VerkäuferV. GADOURY
Datum15. November 2019
ErhaltungPF58 NGC
Preis
Preis

VerkäuferAuction World
Datum21. Juli 2019
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
Preis

VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungXF
Preis
Preis

VerkäuferHeritage
Datum17. August 2018
ErhaltungPF62 CAMEO NGC
Preis
Preis

VerkäuferV. GADOURY
Datum2. Dezember 2017
ErhaltungPF62 PCGS
Preis
Preis

VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
Preis

VerkäuferV. GADOURY
Datum3. Dezember 2016
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Preis

