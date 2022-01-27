100 Francs 1889 A "Typ 1878-1914" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 100 Francs 1889 mit Markierung A. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 328, welches bei JEAN VINCHON NUMISMATIQUE für 155.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Dezember 2023.

