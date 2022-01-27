flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

100 Francs 1889 A "Typ 1878-1914" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 100 Francs 1889 A "Typ 1878-1914" - Goldmünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 100 Francs 1889 A "Typ 1878-1914" - Goldmünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht32,25806 g
  • Reines Gold (0,9334 oz) 29,0323 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage PROOF100

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe100 Francs
  • Jahr1889
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:46000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):90000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 100 Francs 1889 A "Typ 1878-1914" - Goldmünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (23)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 100 Francs 1889 mit Markierung A. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 328, welches bei JEAN VINCHON NUMISMATIQUE für 155.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Dezember 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion Jean ELSEN - 16. November 2024
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. November 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
90000 $
Preis in Auktionswährung 90000 USD
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
108000 $
Preis in Auktionswährung 108000 USD
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum13. Januar 2024
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion VINCHON - 7. Dezember 2023
VerkäuferVINCHON
Datum7. Dezember 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion V. GADOURY - 15. Oktober 2022
VerkäuferV. GADOURY
Datum15. Oktober 2022
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungPF66 CAMEO NGC
Preis
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion Maître Wattebled - 27. Januar 2022
VerkäuferMaître Wattebled
Datum27. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF64 CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF64 CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion V. GADOURY - 15. November 2019
VerkäuferV. GADOURY
Datum15. November 2019
ErhaltungPF58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion Auction World - 21. Juli 2019
VerkäuferAuction World
Datum21. Juli 2019
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion Numismatica Genevensis - 3. Dezember 2018
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion Heritage - 17. August 2018
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2018
ErhaltungPF62 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion V. GADOURY - 2. Dezember 2017
VerkäuferV. GADOURY
Datum2. Dezember 2017
ErhaltungPF62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion V. GADOURY - 3. Dezember 2016
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. Dezember 2016
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion Heritage - 11. August 2016
VerkäuferHeritage
Datum11. August 2016
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 100 Francs 1889 A auf der Auktion Numismatica Genevensis - 25. November 2014
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum25. November 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
