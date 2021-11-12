20 Centime 1853 A "Großer Kopf" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1853 "Großer Kopf" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 942, welches bei MDC Monaco für 3.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.

