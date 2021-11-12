FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1853 A "Großer Kopf" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1853
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1800 USD
Auktionspreise (17)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1853 "Großer Kopf" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 942, welches bei MDC Monaco für 3.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungSP66 PCGS
Preis
2036 $
Preis in Auktionswährung 1900 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungSP65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungSP64 GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungSP66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte