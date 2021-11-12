flag
20 Centime 1853 A "Großer Kopf" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1853
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (17)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1853 "Großer Kopf" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 942, welches bei MDC Monaco für 3.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion Künker - 9. Oktober 2025
VerkäuferKünker
Datum9. Oktober 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
2559 $
Preis in Auktionswährung 2200 EUR
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. November 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungSP66 PCGS
Preis
2036 $
Preis in Auktionswährung 1900 EUR
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS65 GENI
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungSP65 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion Künker - 29. September 2023
VerkäuferKünker
Datum29. September 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 25. April 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion cgb.fr - 7. März 2023
Verkäufercgb.fr
Datum7. März 2023
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion MDC Monaco - 4. Juni 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Juni 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion Florange - 12. November 2021
VerkäuferFlorange
Datum12. November 2021
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion MDC Monaco - 15. November 2018
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungSP64 GENI
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungSP66 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 18. November 2017
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum18. November 2017
ErhaltungSP64 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion MDC Monaco - 2. Dezember 2016
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Dezember 2016
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion Numisor - 29. Oktober 2015
VerkäuferNumisor
Datum29. Oktober 2015
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion iNumis - 13. Oktober 2015
VerkäuferiNumis
Datum13. Oktober 2015
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A "Großer Kopf" auf der Auktion Heritage - 24. April 2014
VerkäuferHeritage
Datum24. April 2014
ErhaltungMS63 NGC
Preis
