20 Centime 1854 A "Typ 1853-1863". Gold (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1854 mit Markierung A. Gold. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 316, welches bei Maison Palombo für 70.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. November 2019.

