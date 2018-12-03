FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1854 A "Typ 1853-1863". Gold (Frankreich, Napoleon III)
Vielfalt: Gold
Spezifikation
- MetallGold
- RandGlatter
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1854
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:43000 USD
Auktionspreise (4)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1854 mit Markierung A. Gold. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 316, welches bei Maison Palombo für 70.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. November 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPalombo
Datum17. November 2019
ErhaltungSP66 PCGS
Preis
70760 $
Preis in Auktionswährung 70000 CHF
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungSP66 PCGS
Preis
15031 $
Preis in Auktionswährung 15000 CHF
Aus der Sammlung: Gund III
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2007
ErhaltungPROOF
Preis
