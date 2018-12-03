flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1854 A "Typ 1853-1863". Gold (Frankreich, Napoleon III)

Vielfalt: Gold

Avers 20 Centime 1854 A "Typ 1853-1863" Gold - Goldmünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1854 A "Typ 1853-1863" Gold - Goldmünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Numismatica Genevensis

Spezifikation

  • MetallGold
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1854
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:43000 USD
Auktionspreise (4)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1854 mit Markierung A. Gold. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 316, welches bei Maison Palombo für 70.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. November 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Palombo - 17. November 2019
VerkäuferPalombo
Datum17. November 2019
ErhaltungSP66 PCGS
Preis
70760 $
Preis in Auktionswährung 70000 CHF
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Numismatica Genevensis - 3. Dezember 2018
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungSP66 PCGS
Preis
15031 $
Preis in Auktionswährung 15000 CHF
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2007
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2007
Aus der Sammlung: Gund III
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2007
ErhaltungPROOF
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Sotheby's - 1. Juli 1982
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Sotheby's - 1. Juli 1982
Aus der Sammlung: Brand
VerkäuferSotheby's
Datum1. Juli 1982
ErhaltungPROOF
Preis
Beliebte Abschnitte
