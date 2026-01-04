FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1867 K "Typ 1867-1868" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Auctiones GmbH
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
- Durchmesser16 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC90,566
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1867
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Auktionspreise (7)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1867 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 301, welches bei Auctiones GmbH für 80 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Juni 2017.
