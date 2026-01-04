flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1867 K "Typ 1867-1868" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1867 K "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1867 K "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Auctiones GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC90,566

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1867
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1867 K "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (7)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1867 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 301, welches bei Auctiones GmbH für 80 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Juni 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1867 K auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
26 $
Preis in Auktionswährung 22 EUR
Frankreich 20 Centime 1867 K auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU55
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 K auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungVF30 GENI
Preis
11 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
Frankreich 20 Centime 1867 K auf der Auktion Coin Cabinet - 28. November 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1867 K auf der Auktion Auctiones - 18. Juni 2017
VerkäuferAuctiones
Datum18. Juni 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1867 K auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 K auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2015
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2015
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
