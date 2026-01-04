20 Centime 1867 K "Typ 1867-1868" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1867 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 301, welches bei Auctiones GmbH für 80 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Juni 2017.

