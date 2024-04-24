20 Centime 1868 BB "Typ 1867-1868" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 553796, welches bei cgb.fr für 520 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2019.

