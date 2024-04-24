flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1868 BB "Typ 1867-1868" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1868 BB "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1868 BB "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC200,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1868
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:90 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1868 BB "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (17)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 553796, welches bei cgb.fr für 520 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion Aureo & Calicó - 24. April 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum24. April 2024
ErhaltungXF
Preis
43 $
Preis in Auktionswährung 40 EUR
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion Katz - 31. August 2023
VerkäuferKatz
Datum31. August 2023
ErhaltungUNC
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 29 EUR
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion MDC Monaco - 10. Juni 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum10. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion Coins NB - 23. April 2022
VerkäuferCoins NB
Datum23. April 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion cgb.fr - 3. Dezember 2019
Verkäufercgb.fr
Datum3. Dezember 2019
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion Plata Torres - 20. Oktober 2019
VerkäuferPlata Torres
Datum20. Oktober 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21. März 2019
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum21. März 2019
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion Artemide Aste - 2. September 2013
VerkäuferArtemide Aste
Datum2. September 2013
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion iNumis - 4. Juni 2013
VerkäuferiNumis
Datum4. Juni 2013
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion cgb.fr - 24. April 2013
Verkäufercgb.fr
Datum24. April 2013
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion iNumis - 11. Dezember 2012
VerkäuferiNumis
Datum11. Dezember 2012
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion Eeckhout - 12. November 2011
VerkäuferEeckhout
Datum12. November 2011
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion Artemide Aste - 4. Juli 2010
VerkäuferArtemide Aste
Datum4. Juli 2010
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion Heritage - 13. Juni 2010
VerkäuferHeritage
Datum13. Juni 2010
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 BB auf der Auktion Aureo & Calicó - 11. März 2010
VerkäuferAureo & Calicó
Datum11. März 2010
ErhaltungXF
Preis
