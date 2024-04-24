FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1868 BB "Typ 1867-1868" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Veilinghuis Eeckhout bvba
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
- Durchmesser16 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC200,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1868
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:90 USD
Auktionspreise (17)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 553796, welches bei cgb.fr für 520 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Beliebte Abschnitte