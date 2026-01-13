FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1867 BB "Typ 1867-1868" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
- Durchmesser16 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,114,264
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1867
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:60 USD
Auktionspreise (214)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1867 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 125, welches bei MDC Monaco für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum13. Januar 2026
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
130 $
Preis in Auktionswährung 111 EUR
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum21. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
