20 Centime 1867 BB "Typ 1867-1868" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1867 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 125, welches bei MDC Monaco für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung UNC (125) AU (27) XF (34) VF (21) Keine Note (7) Erhaltung (slab) MS68 (2) MS67 (22) MS66 (30) MS65 (36) MS64 (6) MS63 (2) Service NGC (60) PCGS (32) ANACS (6) CCG (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Antivm Numismatica (1)

Aurea (2)

Aureo & Calicó (4)

BAC (4)

Bertolami (1)

Boule (1)

Cayón (3)

cgb.fr (5)

CGMP (1)

Coinhouse (3)

Coins NB (2)

Creusy Numismatique (1)

Eeckhout (1)

Emporium Hamburg (7)

GINZA (2)

Goldberg (1)

Heritage (44)

Heritage Eur (1)

HERVERA (1)

ibercoin (3)

Ibrahim's Collectibles (1)

Inasta (4)

iNumis (12)

Karamitsos (1)

Katz (25)

Künker (2)

MDC Monaco (13)

Monnaies d'Antan (1)

Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller (1)

Nihon (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (2)

Nomisma (1)

Nomisma Aste (1)

Numisbalt (2)

NumisCorner (1)

Numismatica Felsinea S.r.L. (1)

Numismatica Ferrarese (6)

Numismática Leilões (1)

Numismatica Picena (1)

Numismatica Raponi (1)

Numisor (5)

Palombo (1)

Pegasus Auctions (1)

Pesek Auctions (1)

Pruvost (3)

Rare Coins (1)

Rauch (1)

Russiancoin (3)

Schulman (1)

Soler y Llach (1)

Stack's (5)

Stephen Album (3)

Tauler & Fau (9)

V. GADOURY (2)

Via (3)

VL Nummus (4)

WAG (3)

WDA - MiM (1)