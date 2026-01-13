flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1867 BB "Typ 1867-1868" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1867 BB "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1867 BB "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,114,264

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1867
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:60 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1867 BB "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (214)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1867 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 125, welches bei MDC Monaco für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion cgb.fr - 13. Januar 2026
Verkäufercgb.fr
Datum13. Januar 2026
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
130 $
Preis in Auktionswährung 111 EUR
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungAU
Preis
18 $
Preis in Auktionswährung 15 EUR
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 21. Dezember 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum21. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Nihon - 14. Dezember 2025
VerkäuferNihon
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion WDA - MiM - 20. November 2025
VerkäuferWDA - MiM
Datum20. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Russiancoin - 13. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum13. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion GINZA - 11. Oktober 2025
VerkäuferGINZA
Datum11. Oktober 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18. September 2025
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 14. September 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
VerkäuferStack's
Datum4. September 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Nomisma Aste - 9. Juni 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum9. Juni 2025
ErhaltungMS64 CCG
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Inasta - 17. April 2025
VerkäuferInasta
Datum17. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Palombo - 11. April 2025
VerkäuferPalombo
Datum11. April 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion VL Nummus - 5. April 2025
VerkäuferVL Nummus
Datum5. April 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 30. März 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum30. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Schulman - 26. März 2025
VerkäuferSchulman
Datum26. März 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Numismatica Raponi - 26. März 2025
VerkäuferNumismatica Raponi
Datum26. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion CGMP - 11. Februar 2025
VerkäuferCGMP
Datum11. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. Dezember 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Via - 4. November 2024
VerkäuferVia
Datum4. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Pesek Auctions - 4. Februar 2026
VerkäuferPesek Auctions
Datum4. Februar 2026
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Frankreich 20 Centime 1867 BB auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
