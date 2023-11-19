flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1868 A "Typ 1867-1868" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1868 A "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1868 A "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC352,510

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1868
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1868 A "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (6)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1868 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 500, welches bei Maison Palombo für 450 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1868 A auf der Auktion Katz - 19. November 2023
VerkäuferKatz
Datum19. November 2023
ErhaltungXF
Preis
12 $
Preis in Auktionswährung 11 EUR
Frankreich 20 Centime 1868 A auf der Auktion Goldberg - 29. September 2021
VerkäuferGoldberg
Datum29. September 2021
ErhaltungUNC
Preis
90 $
Preis in Auktionswährung 90 USD
Frankreich 20 Centime 1868 A auf der Auktion Palombo - 12. Dezember 2020
VerkäuferPalombo
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 A auf der Auktion Katz - 23. September 2018
VerkäuferKatz
Datum23. September 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1868 A auf der Auktion Heritage Eur - 24. Mai 2014
VerkäuferHeritage Eur
Datum24. Mai 2014
ErhaltungAU
Preis
