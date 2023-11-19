20 Centime 1868 A "Typ 1867-1868" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1868 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 500, welches bei Maison Palombo für 450 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.

