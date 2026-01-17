flag
20 Centime 1867 A "Typ 1867-1868" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1867 A "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1867 A "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: AURORA

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
  • Durchmesser16 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC5,611,381

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1867
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1867 A "Typ 1867-1868" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (54)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1867 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 70614, welches bei Stack's Bowers für 480 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Oktober 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Istra Numizmatika - 17. Januar 2026
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum17. Januar 2026
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungAU
Preis
12 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 14. September 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion AURORA - 31. Juli 2025
VerkäuferAURORA
Datum31. Juli 2025
ErhaltungAU
Preis
49 $
Preis in Auktionswährung 4000 RUB
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Coins NB - 26. April 2025
VerkäuferCoins NB
Datum26. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 30. März 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum30. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Pruvost - 22. Februar 2025
VerkäuferPruvost
Datum22. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Istra Numizmatika - 16. Februar 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum16. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Russiancoin - 23. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Coins NB - 10. August 2024
VerkäuferCoins NB
Datum10. August 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Savoca Numismatik - 27. Juli 2024
VerkäuferSavoca Numismatik
Datum27. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Pesek Auctions - 8. Mai 2024
VerkäuferPesek Auctions
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Katz - 10. März 2024
VerkäuferKatz
Datum10. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 14. Februar 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum14. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1867 A auf der Auktion Coins NB - 16. Dezember 2023
VerkäuferCoins NB
Datum16. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
******
