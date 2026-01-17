20 Centime 1867 A "Typ 1867-1868" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1867 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 70614, welches bei Stack's Bowers für 480 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Oktober 2021.

Erhaltung UNC (17) AU (6) XF (12) VF (16) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS67 (2) MS66 (9) MS65 (2) MS64 (1) AU58 (1) Service PCGS (12) NGC (4)

Verkäufer Alle Unternehmen

Aste (2)

Aureo & Calicó (2)

AURORA (1)

cgb.fr (2)

CNG (1)

Coins NB (3)

Creusy Numismatique (1)

Heritage (5)

iNumis (3)

Istra Numizmatika (3)

Katz (9)

La Galerie Numismatique (1)

MDC Monaco (3)

Monnaies d'Antan (1)

NumisCorner (1)

Numismatica Ferrarese (2)

Numismática Leilões (1)

Pesek Auctions (1)

Pruvost (1)

Russiancoin (2)

Savoca Numismatik (1)

Stack's (1)

Tauler & Fau (4)

V. GADOURY (3)