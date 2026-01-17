FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1867 A "Typ 1867-1868" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
- Durchmesser16 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC5,611,381
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1867
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1867 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 70614, welches bei Stack's Bowers für 480 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Oktober 2021.
