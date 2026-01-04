20 Centime 1866 K "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1866 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 351911, welches bei Warszawskie Centrum Numizmatyczne für 165 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2022.

Erhaltung UNC (1) AU (1) XF (4) VF (3)