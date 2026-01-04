FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1866 K "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Inasta Spa
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC412,859
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1866
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Auktionspreise (9)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1866 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 351911, welches bei Warszawskie Centrum Numizmatyczne für 165 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2022.
Erhaltung
