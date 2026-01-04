flag
20 Centime 1866 K "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1866 K "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1866 K "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Inasta Spa

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC412,859

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1866
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1866 K "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (9)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1866 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 351911, welches bei Warszawskie Centrum Numizmatyczne für 165 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2022.

Erhaltung
Frankreich 20 Centime 1866 K auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
11 $
Preis in Auktionswährung 9 EUR
Frankreich 20 Centime 1866 K auf der Auktion Inasta - 8. Februar 2024
VerkäuferInasta
Datum8. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
27 $
Preis in Auktionswährung 25 EUR
Frankreich 20 Centime 1866 K auf der Auktion WCN - 8. September 2022
VerkäuferWCN
Datum8. September 2022
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 K auf der Auktion CNG - 20. Juli 2022
VerkäuferCNG
Datum20. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 K auf der Auktion Rio de la Plata - 19. März 2022
VerkäuferRio de la Plata
Datum19. März 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 K auf der Auktion CNG - 1. Dezember 2021
VerkäuferCNG
Datum1. Dezember 2021
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 K auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 K auf der Auktion Aste - 1. Juni 2019
VerkäuferAste
Datum1. Juni 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 K auf der Auktion Cayón - 26. Februar 2010
VerkäuferCayón
Datum26. Februar 2010
ErhaltungXF
Preis
