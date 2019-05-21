flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1864 K "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1864 K "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1864 K "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Olivier Goujon Numismatique

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC58,360

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1864
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:180 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1864 K "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (7)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1864 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 228, welches bei Olivier Goujon Numismatique für 294 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1864 K auf der Auktion Olivier Goujon - 21. Mai 2019
VerkäuferOlivier Goujon
Datum21. Mai 2019
ErhaltungXF
Preis
328 $
Preis in Auktionswährung 294 EUR
Frankreich 20 Centime 1864 K auf der Auktion Aureo & Calicó - 14. Dezember 2016
VerkäuferAureo & Calicó
Datum14. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
101 $
Preis in Auktionswährung 95 EUR
Frankreich 20 Centime 1864 K auf der Auktion Jesús Vico - 2. Juni 2016
VerkäuferJesús Vico
Datum2. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 K auf der Auktion Aureo & Calicó - 25. Mai 2016
VerkäuferAureo & Calicó
Datum25. Mai 2016
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 K auf der Auktion Aureo & Calicó - 16. Dezember 2015
VerkäuferAureo & Calicó
Datum16. Dezember 2015
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 K auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 K auf der Auktion Monnaies d'Antan - 17. Mai 2013
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum17. Mai 2013
ErhaltungVF
Preis
Beliebte Abschnitte
