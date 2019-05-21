20 Centime 1864 K "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1864 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 228, welches bei Olivier Goujon Numismatique für 294 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2019.

Erhaltung AU (1) XF (1) VF (5) Erhaltung (slab) AU53 (1) Service PCGS (1)