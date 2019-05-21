FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1864 K "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Olivier Goujon Numismatique
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC58,360
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1864
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:180 USD
Auktionspreise (7)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1864 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 228, welches bei Olivier Goujon Numismatique für 294 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
