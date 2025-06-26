flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1866 BB "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1866 BB "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1866 BB "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC843,156

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1866
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1866 BB "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (8)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1866 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1649, welches bei Monnaies d'Antan für 100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Mai 2019.

Erhaltung
Frankreich 20 Centime 1866 BB auf der Auktion Numismática Leilões - 26. Juni 2025
VerkäuferNumismática Leilões
Datum26. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
6 $
Preis in Auktionswährung 5 EUR
Frankreich 20 Centime 1866 BB auf der Auktion Numismática Leilões - 30. November 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum30. November 2023
ErhaltungVF
Preis
5 $
Preis in Auktionswährung 5 EUR
Frankreich 20 Centime 1866 BB auf der Auktion Numismática Leilões - 24. Januar 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum24. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 BB auf der Auktion Pruvost - 25. September 2022
VerkäuferPruvost
Datum25. September 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 BB auf der Auktion Monedalia.es - 30. November 2021
VerkäuferMonedalia.es
Datum30. November 2021
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 BB auf der Auktion Inasta - 2. Juli 2020
VerkäuferInasta
Datum2. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 BB auf der Auktion Aste - 28. März 2019
VerkäuferAste
Datum28. März 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2015
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2015
ErhaltungAU
Preis
