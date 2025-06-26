FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1866 BB "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Monnaies d'Antan
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC843,156
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1866
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Auktionspreise (8)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1866 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1649, welches bei Monnaies d'Antan für 100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Mai 2019.
Erhaltung
VerkäuferNumismática Leilões
Datum30. November 2023
ErhaltungVF
Preis
5 $
Preis in Auktionswährung 5 EUR
Beliebte Abschnitte