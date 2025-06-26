20 Centime 1866 BB "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1866 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1649, welches bei Monnaies d'Antan für 100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Mai 2019.

Erhaltung AU (1) XF (1) VF (6)