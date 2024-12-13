flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1864 BB "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1864 BB "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1864 BB "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC112,372

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1864
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1864 BB "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (3)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1864 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 191, welches bei WAG online Auktionen oHG für 180 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Oktober 2018.

Erhaltung
Frankreich 20 Centime 1864 BB auf der Auktion Rio de la Plata - 13. Dezember 2024
VerkäuferRio de la Plata
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
14 $
Preis in Auktionswährung 14 USD
Frankreich 20 Centime 1864 BB auf der Auktion WAG - 7. Oktober 2018
VerkäuferWAG
Datum7. Oktober 2018
ErhaltungXF
Preis
207 $
Preis in Auktionswährung 180 EUR
Frankreich 20 Centime 1864 BB auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1864Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 20 CentimeNumismatische Auktionen