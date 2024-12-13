20 Centime 1864 BB "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1864 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 191, welches bei WAG online Auktionen oHG für 180 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Oktober 2018.

Erhaltung UNC (1) XF (1) VF (1)