20 Centime 1866 A "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,459,920
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1866
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Auktionspreise (18)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1866 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 567, welches bei Editions V. GADOURY für 100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTeutoburger
Datum16. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferRussiancoin
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferV. GADOURY
Datum2. Dezember 2017
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
