20 Centime 1866 A "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1866 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 567, welches bei Editions V. GADOURY für 100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2017.

