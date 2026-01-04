flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1866 A "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1866 A "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1866 A "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,459,920

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1866
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1866 A "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (18)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1866 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 567, welches bei Editions V. GADOURY für 100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
19 $
Preis in Auktionswährung 16 EUR
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
7 $
Preis in Auktionswährung 6 EUR
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Russiancoin - 13. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum13. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Katz - 17. August 2025
VerkäuferKatz
Datum17. August 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Teutoburger - 16. September 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum16. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Stack's - 18. Mai 2023
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Stack's - 18. Mai 2023
VerkäuferStack's
Datum18. Mai 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Russiancoin - 15. Oktober 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Russiancoin - 30. April 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum30. April 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion iNumis - 24. November 2019
VerkäuferiNumis
Datum24. November 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Russiancoin - 31. Oktober 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum31. Oktober 2019
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion V. GADOURY - 2. Dezember 2017
VerkäuferV. GADOURY
Datum2. Dezember 2017
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion iNumis - 13. Oktober 2015
VerkäuferiNumis
Datum13. Oktober 2015
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Chaponnière - 7. September 2014
VerkäuferChaponnière
Datum7. September 2014
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Goldberg - 28. Januar 2014
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Goldberg - 28. Januar 2014
VerkäuferGoldberg
Datum28. Januar 2014
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1866 A auf der Auktion Eeckhout - 12. November 2011
VerkäuferEeckhout
Datum12. November 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1866Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 20 CentimeNumismatische Auktionen