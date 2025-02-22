flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1864 A "Typ 1864-1866" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1864 A "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1864 A "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0268 oz) 0,835 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC268,255

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1864
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1864 A "Typ 1864-1866" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (23)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1864 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 639, welches bei Burgan Numismatique - Maison Florange für 460 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion Pruvost - 22. Februar 2025
VerkäuferPruvost
Datum22. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 40 USD
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion cgb.fr - 9. Juli 2024
Verkäufercgb.fr
Datum9. Juli 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
227 $
Preis in Auktionswährung 210 EUR
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion WAG - 11. Februar 2024
VerkäuferWAG
Datum11. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion Palombo - 28. Januar 2023
VerkäuferPalombo
Datum28. Januar 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion Pruvost - 25. September 2022
VerkäuferPruvost
Datum25. September 2022
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion cgb.fr - 26. April 2022
Verkäufercgb.fr
Datum26. April 2022
ErhaltungMS62
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion Auctiones - 20. März 2022
VerkäuferAuctiones
Datum20. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion Florange - 12. November 2021
VerkäuferFlorange
Datum12. November 2021
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion Palombo - 12. Dezember 2020
VerkäuferPalombo
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion MDC Monaco - 15. November 2018
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion Heritage - 17. Januar 2018
VerkäuferHeritage
Datum17. Januar 2018
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion MDC Monaco - 20. Mai 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum20. Mai 2017
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2015
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion CNG - 2. August 2014
VerkäuferCNG
Datum2. August 2014
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion Creusy Numismatique - 22. April 2014
VerkäuferCreusy Numismatique
Datum22. April 2014
ErhaltungF
Preis
Frankreich 20 Centime 1864 A auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 23. September 2013
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum23. September 2013
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
