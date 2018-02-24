flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1856 D "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1856 D "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1856 D "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Numis.be - Eeckhout Joselito

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC395,702

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteLyon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1856 D "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (3)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1856 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 859656, welches bei cgb.fr für 185 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Frankreich 20 Centime 1856 D auf der Auktion cgb.fr - 24. Oktober 2023
Verkäufercgb.fr
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungMS60
Preis
197 $
Preis in Auktionswährung 185 EUR
Frankreich 20 Centime 1856 D auf der Auktion Teutoburger - 24. Februar 2018
VerkäuferTeutoburger
Datum24. Februar 2018
ErhaltungXF
Preis
123 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
Frankreich 20 Centime 1856 D auf der Auktion Numis.be - 24. November 2012
VerkäuferNumis.be
Datum24. November 2012
ErhaltungXF
Preis
