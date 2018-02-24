20 Centime 1856 D "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1856 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 859656, welches bei cgb.fr für 185 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2023.

Erhaltung UNC (1) XF (2) Erhaltung (slab) MS60 (1)