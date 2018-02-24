FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1856 D "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Numis.be - Eeckhout Joselito
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC395,702
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1856
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteLyon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionspreise (3)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1856 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 859656, welches bei cgb.fr für 185 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
