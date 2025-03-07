flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1863 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1863 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1863 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC397,985

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1863
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:290 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1863 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (14)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1863 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1392, welches bei Monnaies d'Antan für 800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1863 BB auf der Auktion Künker - 7. März 2025
VerkäuferKünker
Datum7. März 2025
ErhaltungXF
Preis
334 $
Preis in Auktionswährung 310 EUR
Frankreich 20 Centime 1863 BB auf der Auktion cgb.fr - 14. Januar 2025
Verkäufercgb.fr
Datum14. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
154 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
Frankreich 20 Centime 1863 BB auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungVF20
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1863 BB auf der Auktion Jean ELSEN - 18. März 2023
VerkäuferJean ELSEN
Datum18. März 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1863 BB auf der Auktion cgb.fr - 28. Juli 2020
Verkäufercgb.fr
Datum28. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1863 BB auf der Auktion Künker - 19. März 2020
VerkäuferKünker
Datum19. März 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1863 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 19. Mai 2018
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. Mai 2018
ErhaltungF
Preis
Frankreich 20 Centime 1863 BB auf der Auktion Palombo - 22. Oktober 2017
VerkäuferPalombo
Datum22. Oktober 2017
ErhaltungF15 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1863 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 21. Mai 2017
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum21. Mai 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1863 BB auf der Auktion Gorny & Mosch - 9. Oktober 2015
VerkäuferGorny & Mosch
Datum9. Oktober 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1863 BB auf der Auktion iNumis - 18. März 2014
VerkäuferiNumis
Datum18. März 2014
ErhaltungF
Preis
Frankreich 20 Centime 1863 BB auf der Auktion cgb.fr - 24. April 2013
Verkäufercgb.fr
Datum24. April 2013
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1863 BB auf der Auktion cgb.fr - 21. Juni 2012
Verkäufercgb.fr
Datum21. Juni 2012
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1863 BB auf der Auktion Gorny & Mosch - 7. März 2006
VerkäuferGorny & Mosch
Datum7. März 2006
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
