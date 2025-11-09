flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1860 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1860 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1860 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Inasta Spa

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,986,177

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1860
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:100 USD
Auktionspreise (30)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1860 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 566, welches bei Editions V. GADOURY für 450 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Antivm Numismatica - 9. November 2025
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum9. November 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 30. März 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum30. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungAU
Preis
76 $
Preis in Auktionswährung 70 EUR
Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungAU
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Antivm Numismatica - 29. Dezember 2023
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Antivm Numismatica - 29. Dezember 2023
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Inasta - 15. November 2023
VerkäuferInasta
Datum15. November 2023
ErhaltungVF
Preis


Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion MDC Monaco - 10. Juni 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum10. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis


Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 24. September 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. September 2022
ErhaltungVF
Preis


Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Inasta - 25. Juni 2022
VerkäuferInasta
Datum25. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis


Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Inasta - 1. März 2022
VerkäuferInasta
Datum1. März 2022
ErhaltungUNC
Preis


Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 20. Februar 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum20. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis


Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 24. Oktober 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungXF
Preis


Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Nomisma - 23. Juli 2021
VerkäuferNomisma
Datum23. Juli 2021
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 9. Mai 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum9. Mai 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Inasta - 27. April 2021
VerkäuferInasta
Datum27. April 2021
ErhaltungAU
Preis


Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Coinhouse - 28. März 2021
VerkäuferCoinhouse
Datum28. März 2021
ErhaltungAU
Preis


Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Heritage Eur - 20. November 2020
VerkäuferHeritage Eur
Datum20. November 2020
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Inasta - 6. November 2020
VerkäuferInasta
Datum6. November 2020
ErhaltungUNC
Preis


Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Nomisma - 4. Juni 2020
VerkäuferNomisma
Datum4. Juni 2020
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Centime 1860 BB auf der Auktion Inasta - 15. Mai 2020
VerkäuferInasta
Datum15. Mai 2020
ErhaltungUNC
Preis
