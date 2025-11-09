FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1860 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Inasta Spa
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,986,177
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1860
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:100 USD
Auktionspreise (30)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1860 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 566, welches bei Editions V. GADOURY für 450 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2017.
