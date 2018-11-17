flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1856 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1856 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1856 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC13,342

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1856 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (5)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1856 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 51, welches bei MDC Monaco für 3.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1856 BB auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
820 $
Preis in Auktionswährung 700 EUR
Frankreich 20 Centime 1856 BB auf der Auktion Heritage - 29. April 2019
Frankreich 20 Centime 1856 BB auf der Auktion Heritage - 29. April 2019
VerkäuferHeritage
Datum29. April 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1320 $
Preis in Auktionswährung 1320 USD
Frankreich 20 Centime 1856 BB auf der Auktion Heritage Eur - 17. November 2018
VerkäuferHeritage Eur
Datum17. November 2018
ErhaltungAU58 GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1856 BB auf der Auktion MDC Monaco - 20. Mai 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum20. Mai 2017
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1856 BB auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1856Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 20 CentimeNumismatische Auktionen