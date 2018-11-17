FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1856 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Heritage Auctions
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC13,342
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1856
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1700 USD
Auktionspreise (5)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1856 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 51, welches bei MDC Monaco für 3.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage Eur
Datum17. November 2018
ErhaltungAU58 GENI
Preis
******
