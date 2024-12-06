FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1862 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: iNumis
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC53,926
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1862
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:380 USD
Durchschnittspreis (PROOF):890 USD
Auktionspreise (20)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1862 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 652, welches bei iNumis für 1.053 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
