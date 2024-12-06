flag
20 Centime 1862 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1862 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1862 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: iNumis

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC53,926

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1862
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:380 USD
Durchschnittspreis (PROOF):890 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1862 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (20)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1862 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 652, welches bei iNumis für 1.053 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. Juli 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungVF25
Preis
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. September 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungVF20
Preis
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungPF65 NGC
Preis
1023 $
Preis in Auktionswährung 950 EUR
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungPF65 NGC
Preis
777 $
Preis in Auktionswährung 700 EUR
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion cgb.fr - 7. März 2023
Verkäufercgb.fr
Datum7. März 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion cgb.fr - 28. April 2020
Verkäufercgb.fr
Datum28. April 2020
ErhaltungAU53
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion cgb.fr - 4. Juni 2019
Verkäufercgb.fr
Datum4. Juni 2019
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion iNumis - 7. März 2017
VerkäuferiNumis
Datum7. März 2017
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion Gorny & Mosch - 9. Oktober 2015
VerkäuferGorny & Mosch
Datum9. Oktober 2015
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion iNumis - 10. März 2015
VerkäuferiNumis
Datum10. März 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion Rauch - 18. Juni 2014
VerkäuferRauch
Datum18. Juni 2014
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion iNumis - 18. März 2014
VerkäuferiNumis
Datum18. März 2014
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion Grün - 15. November 2013
VerkäuferGrün
Datum15. November 2013
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion iNumis - 4. Juni 2013
VerkäuferiNumis
Datum4. Juni 2013
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion Heritage Eur - 18. Mai 2013
VerkäuferHeritage Eur
Datum18. Mai 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion iNumis - 11. Dezember 2012
VerkäuferiNumis
Datum11. Dezember 2012
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 11. Mai 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum11. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1862 A auf der Auktion iNumis - 25. März 2011
VerkäuferiNumis
Datum25. März 2011
ErhaltungF
Preis
Beliebte Abschnitte
