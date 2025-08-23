flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1860 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1860 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1860 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC6,536,391

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1860
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:95 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1860 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (94)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1860 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 721, welches bei MDC Monaco für 400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
64 $
Preis in Auktionswährung 55 EUR
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
64 $
Preis in Auktionswährung 55 EUR
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion Katz - 31. August 2025
VerkäuferKatz
Datum31. August 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion Antivm Numismatica - 23. August 2025
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum23. August 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion Stephen Album - 11. August 2025
VerkäuferStephen Album
Datum11. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion Antivm Numismatica - 14. Juni 2025
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum14. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion Katz - 13. April 2025
VerkäuferKatz
Datum13. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion Katz - 13. April 2025
VerkäuferKatz
Datum13. April 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion Bruun Rasmussen - 29. September 2024
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum29. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS60 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion Teutoburger - 16. September 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum16. September 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion Stephen Album - 23. Juli 2024
VerkäuferStephen Album
Datum23. Juli 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion WAG - 16. Juni 2024
VerkäuferWAG
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU50
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1860 A auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
