20 Centime 1860 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1860 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 721, welches bei MDC Monaco für 400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2018.

Erhaltung UNC (51) AU (20) XF (13) VF (4) Keine Note (6) Erhaltung (slab) MS67 (4) MS66 (11) MS65 (10) MS64 (10) MS63 (3) MS62 (3) MS60 (1) AU58 (1) AU50 (1) DETAILS (1) Service PCGS (27) NGC (20) GENI (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Antivm Numismatica (4)

Aureo & Calicó (1)

Bolaffi (2)

Bruun Rasmussen (1)

cgb.fr (5)

Chaponnière (2)

Coinhouse (2)

Coins NB (1)

Creusy Numismatique (4)

Eeckhout (1)

FEYDEAU BOURSE (1)

Heritage (9)

ICE (1)

iNumis (10)

Katz (7)

Leu (1)

MDC Monaco (10)

Monnaies d'Antan (2)

Numisa (5)

NumisCorner (5)

Numisor (1)

Palombo (1)

Rauch (1)

SINCONA (2)

Stack's (3)

Stephen Album (4)

Tauler & Fau (1)

Teutoburger (1)

V. GADOURY (1)

WAG (5)