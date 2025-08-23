FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1860 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC6,536,391
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1860
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:95 USD
Auktionspreise (94)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1860 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 721, welches bei MDC Monaco für 400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum23. August 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStephen Album
Datum11. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS60 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTeutoburger
Datum16. September 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStephen Album
Datum23. Juli 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
Beliebte Abschnitte