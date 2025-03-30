flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1859 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1859 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1859 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,619,689

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1859
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:60 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1859 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (20)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1859 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 313, welches bei WAG online Auktionen oHG für 525 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion WCN - 9. Oktober 2025
VerkäuferWCN
Datum9. Oktober 2025
ErhaltungAU
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 75 PLN
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 30. März 2025
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
22 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Katz - 19. November 2023
VerkäuferKatz
Datum19. November 2023
ErhaltungAU
Preis
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Künker - 11. Mai 2022
VerkäuferKünker
Datum11. Mai 2022
ErhaltungUNC
Preis
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Tauler & Fau - 16. März 2021
VerkäuferTauler & Fau
Datum16. März 2021
ErhaltungVF
Preis
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Palombo - 12. Dezember 2020
VerkäuferPalombo
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Tauler & Fau - 10. September 2019
VerkäuferTauler & Fau
Datum10. September 2019
ErhaltungF
Preis
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Tauler & Fau - 10. September 2019
VerkäuferTauler & Fau
Datum10. September 2019
ErhaltungF
Preis
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Heritage - 24. März 2019
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2019
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Heritage - 24. März 2019
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2019
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Heritage - 24. März 2019
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2019
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Aurora Numismatica - 11. April 2017
VerkäuferAurora Numismatica
Datum11. April 2017
ErhaltungAU
Preis
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion iNumis - 11. Oktober 2016
VerkäuferiNumis
Datum11. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion iNumis - 22. Oktober 2013
VerkäuferiNumis
Datum22. Oktober 2013
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 11. Mai 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum11. Mai 2012
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Goldberg - 3. Februar 2011
VerkäuferGoldberg
Datum3. Februar 2011
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Cayón - 26. Februar 2010
VerkäuferCayón
Datum26. Februar 2010
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1859 A auf der Auktion Goldberg - 13. Februar 2008
VerkäuferGoldberg
Datum13. Februar 2008
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Preis
Beliebte Abschnitte
