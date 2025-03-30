20 Centime 1859 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1859 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 313, welches bei WAG online Auktionen oHG für 525 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. September 2021.

