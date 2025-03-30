FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1859 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,619,689
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1859
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:60 USD
Auktionspreise (20)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1859 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 313, welches bei WAG online Auktionen oHG für 525 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. September 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAurora Numismatica
Datum11. April 2017
ErhaltungAU
Preis
