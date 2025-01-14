flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1858 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1858 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1858 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC704,356

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1858
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1858 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1858 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 709601, welches bei cgb.fr für 1.250 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Juni 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 5. April 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungMS60
Preis
263 $
Preis in Auktionswährung 240 EUR
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion cgb.fr - 14. Januar 2025
Verkäufercgb.fr
Datum14. Januar 2025
ErhaltungAU
Preis
123 $
Preis in Auktionswährung 120 EUR
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungXF45
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion cgb.fr - 6. Juni 2023
Verkäufercgb.fr
Datum6. Juni 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion Coins NB - 11. März 2023
VerkäuferCoins NB
Datum11. März 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 30. September 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum30. September 2022
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion cgb.fr - 26. Oktober 2021
Verkäufercgb.fr
Datum26. Oktober 2021
ErhaltungXF45
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 18. September 2021
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum18. September 2021
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion cgb.fr - 8. Dezember 2020
Verkäufercgb.fr
Datum8. Dezember 2020
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 14. November 2019
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion cgb.fr - 5. März 2019
Verkäufercgb.fr
Datum5. März 2019
ErhaltungMS61
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion cgb.fr - 5. März 2019
Verkäufercgb.fr
Datum5. März 2019
ErhaltungAU55
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 15. November 2018
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion WAG - 6. Mai 2018
VerkäuferWAG
Datum6. Mai 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 20. Mai 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum20. Mai 2017
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1858 A auf der Auktion iNumis - 10. März 2015
VerkäuferiNumis
Datum10. März 2015
ErhaltungVF
Preis
