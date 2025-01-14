FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1858 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC704,356
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1858
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Auktionspreise (26)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1858 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 709601, welches bei cgb.fr für 1.250 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Juni 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungMS60
Preis
263 $
Preis in Auktionswährung 240 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum18. September 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte