20 Centime 1857 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1857 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 617679, welches bei cgb.fr für 500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Dezember 2020.

Erhaltung UNC (4) AU (6) XF (1) VF (1) F (6) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS64 (1) MS63 (2) Service PCGS (2)