flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1857 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1857 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1857 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Gorny & Mosch

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC840,139

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1857
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:340 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1857 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (18)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1857 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 617679, welches bei cgb.fr für 500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Dezember 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion BAC - 16. Dezember 2025
VerkäuferBAC
Datum16. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion BAC - 26. August 2025
VerkäuferBAC
Datum26. August 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion BAC - 22. April 2025
VerkäuferBAC
Datum22. April 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
539 $
Preis in Auktionswährung 500 EUR
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion BAC - 14. Dezember 2022
VerkäuferBAC
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungF
Preis
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion cgb.fr - 26. April 2022
Verkäufercgb.fr
Datum26. April 2022
ErhaltungMS63
Preis
314 $
Preis in Auktionswährung 293 EUR
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion BAC - 2. März 2022
VerkäuferBAC
Datum2. März 2022
ErhaltungF
Preis
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion WAG - 5. September 2021
VerkäuferWAG
Datum5. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion cgb.fr - 8. Dezember 2020
Verkäufercgb.fr
Datum8. Dezember 2020
ErhaltungMS63
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 2. Juli 2020
VerkäuferAureo & Calicó
Datum2. Juli 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion cgb.fr - 16. Juni 2020
Verkäufercgb.fr
Datum16. Juni 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion Rauch - 24. März 2017
VerkäuferRauch
Datum24. März 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion Gorny & Mosch - 9. Oktober 2015
VerkäuferGorny & Mosch
Datum9. Oktober 2015
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion iNumis - 14. Oktober 2014
VerkäuferiNumis
Datum14. Oktober 2014
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion Grün - 15. November 2013
VerkäuferGrün
Datum15. November 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2012
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1857 A auf der Auktion iNumis - 23. März 2012
VerkäuferiNumis
Datum23. März 2012
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1857Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 20 CentimeNumismatische Auktionen