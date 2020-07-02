FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1857 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC840,139
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1857
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:340 USD
Auktionspreise (18)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1857 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 617679, welches bei cgb.fr für 500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Dezember 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
539 $
Preis in Auktionswährung 500 EUR
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2012
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
