FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1856 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1856 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1856 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Via GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC603,156

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:210 USD
Durchschnittspreis (PROOF):2400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1856 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (15)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1856 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 777, welches bei Maison Palombo für 8.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion Via - 22. Juni 2025
VerkäuferVia
Datum22. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
58 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungSP64 PCGS
Preis
688 $
Preis in Auktionswährung 650 EUR
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion Via - 26. März 2021
VerkäuferVia
Datum26. März 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion Via - 1. Juli 2020
VerkäuferVia
Datum1. Juli 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion Tauler & Fau - 10. September 2019
VerkäuferTauler & Fau
Datum10. September 2019
ErhaltungF
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 21. Mai 2017
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum21. Mai 2017
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion Palombo - 22. Oktober 2016
VerkäuferPalombo
Datum22. Oktober 2016
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion iNumis - 11. Oktober 2016
VerkäuferiNumis
Datum11. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2015
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2015
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion iNumis - 18. März 2014
VerkäuferiNumis
Datum18. März 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2014
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2014
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion Heritage - 11. September 2012
VerkäuferHeritage
Datum11. September 2012
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion Eeckhout - 12. November 2011
VerkäuferEeckhout
Datum12. November 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1856 A auf der Auktion Heritage - 9. Mai 2010
VerkäuferHeritage
Datum9. Mai 2010
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
