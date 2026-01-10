flag
20 Centime 1855 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1855 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1855 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Monnaies d'Antan

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC362,245

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1855
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1855 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (23)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31352, welches bei Stack's Bowers für 1.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Januar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion Frühwald - 10. Januar 2026
VerkäuferFrühwald
Datum10. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
17 $
Preis in Auktionswährung 15 EUR
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 8. Januar 2026
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum8. Januar 2026
ErhaltungAU55
Preis
199 $
Preis in Auktionswährung 170 EUR
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 19. November 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum19. November 2025
ErhaltungXF45
Preis
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion Künker - 19. September 2025
VerkäuferKünker
Datum19. September 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 5. April 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungXF45
Preis
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion Stack's - 17. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum17. Januar 2025
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 3. Juni 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum3. Juni 2024
ErhaltungXF45
Preis
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion Heritage - 26. Oktober 2023
VerkäuferHeritage
Datum26. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion cgb.fr - 5. September 2023
Verkäufercgb.fr
Datum5. September 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion cgb.fr - 27. April 2021
Verkäufercgb.fr
Datum27. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion V. GADOURY - 3. April 2020
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. April 2020
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion V. GADOURY - 2. Dezember 2017
VerkäuferV. GADOURY
Datum2. Dezember 2017
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 21. Mai 2017
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum21. Mai 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion iNumis - 8. März 2016
VerkäuferiNumis
Datum8. März 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2015
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2015
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion iNumis - 13. Oktober 2015
VerkäuferiNumis
Datum13. Oktober 2015
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion iNumis - 10. März 2015
VerkäuferiNumis
Datum10. März 2015
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 20 Centime 1855 A auf der Auktion iNumis - 18. März 2014
VerkäuferiNumis
Datum18. März 2014
ErhaltungAU
Preis
