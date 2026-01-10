FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1855 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Monnaies d'Antan
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC362,245
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1855
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1300 USD
Auktionspreise (23)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31352, welches bei Stack's Bowers für 1.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Januar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum8. Januar 2026
ErhaltungAU55
Preis
199 $
Preis in Auktionswährung 170 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Verkäufercgb.fr
Datum5. September 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
VerkäuferV. GADOURY
Datum2. Dezember 2017
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
12
