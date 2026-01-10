20 Centime 1855 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31352, welches bei Stack's Bowers für 1.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Januar 2025.

