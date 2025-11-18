FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1854 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,682,581
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1854
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Auktionspreise (48)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1854 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2250, welches bei Jean ELSEN & ses Fils s.a. für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum28. Mai 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
85 $
Preis in Auktionswährung 75 EUR
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum10. April 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte