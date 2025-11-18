flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1854 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1854 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1854 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,682,581

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1854
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1854 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (48)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1854 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2250, welches bei Jean ELSEN & ses Fils s.a. für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion cgb.fr - 18. November 2025
Verkäufercgb.fr
Datum18. November 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungAU
Preis
36 $
Preis in Auktionswährung 31 EUR
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 28. Mai 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum28. Mai 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
85 $
Preis in Auktionswährung 75 EUR
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Goudwisselkantoor veilingen - 10. April 2025
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum10. April 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 30. März 2025
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. November 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 3. Juni 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion WAG - 11. Februar 2024
VerkäuferWAG
Datum11. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Antivm Numismatica - 29. Dezember 2023
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Coinhouse - 26. März 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum26. März 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Katz - 30. Oktober 2022
VerkäuferKatz
Datum30. Oktober 2022
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Katz - 28. Juli 2022
VerkäuferKatz
Datum28. Juli 2022
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Katz - 29. Dezember 2021
VerkäuferKatz
Datum29. Dezember 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 29. Mai 2021
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum29. Mai 2021
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Katz - 18. April 2021
VerkäuferKatz
Datum18. April 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Künker - 25. Februar 2021
VerkäuferKünker
Datum25. Februar 2021
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Florange - 15. Januar 2021
VerkäuferFlorange
Datum15. Januar 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Palombo - 12. Dezember 2020
VerkäuferPalombo
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Coinhouse - 29. März 2020
VerkäuferCoinhouse
Datum29. März 2020
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 20 Centime 1854 A auf der Auktion Stephen Album - 2. März 2020
VerkäuferStephen Album
Datum2. März 2020
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
