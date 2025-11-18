20 Centime 1854 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1854 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2250, welches bei Jean ELSEN & ses Fils s.a. für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2020.

Erhaltung UNC (21) AU (14) XF (9) VF (3) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS66 (2) MS65 (3) MS64 (4) MS63 (4) Service NGC (11) PCGS (3)

Verkäufer Alle Unternehmen

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Antivm Numismatica (1)

Artemide Aste (2)

Aurea (1)

Cayón (1)

cgb.fr (2)

Chaponnière (1)

Coinhouse (3)

Creusy Numismatique (2)

Eeckhout (1)

Florange (1)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Heritage (2)

Heritage Eur (1)

iNumis (6)

Katz (5)

Künker (2)

MDC Monaco (2)

Monnaies d'Antan (2)

Münzen Gut-Lynt (1)

Palombo (1)

Patrick Guillard Collection (3)

Rauch (1)

SINCONA (1)

Stephen Album (1)

Tauler & Fau (1)

WAG (2)