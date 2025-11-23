flag
20 Centime 1853 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 20 Centime 1853 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 20 Centime 1853 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Nomisma Aste

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC680,103

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1853
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Durchschnittspreis (PROOF):640 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1853 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (51)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1853 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50, welches bei MDC Monaco für 5.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion Nomisma Aste - 23. November 2025
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion Nomisma Aste - 23. November 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion WAG - 9. November 2025
VerkäuferWAG
Datum9. November 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
174 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
235 $
Preis in Auktionswährung 200 EUR
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion CNG - 11. September 2024
VerkäuferCNG
Datum11. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS65 GENI
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion WAG - 10. Dezember 2023
VerkäuferWAG
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 26. November 2023
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum26. November 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion Palombo - 28. Januar 2023
VerkäuferPalombo
Datum28. Januar 2023
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 20. Dezember 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Dezember 2022
ErhaltungAU58
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion Münzenonline - 18. November 2022
VerkäuferMünzenonline
Datum18. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion Sonntag - 30. November 2021
VerkäuferSonntag
Datum30. November 2021
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF61 NGC
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion iNumis - 6. Oktober 2020
VerkäuferiNumis
Datum6. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion WAG - 10. Mai 2020
VerkäuferWAG
Datum10. Mai 2020
ErhaltungAU
Preis
******
******
Frankreich 20 Centime 1853 A auf der Auktion V. GADOURY - 3. April 2020
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. April 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
