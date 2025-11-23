FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1853 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC680,103
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1853
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Durchschnittspreis (PROOF):640 USD
Auktionspreise (51)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1853 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 50, welches bei MDC Monaco für 5.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
235 $
Preis in Auktionswährung 200 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum26. November 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Dezember 2022
ErhaltungAU58
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
