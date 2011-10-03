FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1854 A "Typ 1853-1859". Gold (Frankreich, Napoleon III)
Vielfalt: Gold
Spezifikation
- MetallGold
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1854
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2600 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15000 USD
Auktionspreise (4)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1854 mit Markierung A. Gold. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1395, welches bei Baldwin's of St. James's für 9.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Oktober 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
VerkäuferVCD Auctions
Datum13. März 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
2600 $
Preis in Auktionswährung 2600 USD
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum3. Oktober 2011
ErhaltungPF63 ULTRA CAMEO NGC
Preis
14744 $
Preis in Auktionswährung 9500 GBP
VerkäuferGoldberg
Datum30. Mai 2007
ErhaltungPF63 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
