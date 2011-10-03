flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1854 A "Typ 1853-1859". Gold (Frankreich, Napoleon III)

Vielfalt: Gold

Avers 2 Franken 1854 A "Typ 1853-1859" Gold - Goldmünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1854 A "Typ 1853-1859" Gold - Goldmünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Ira & Larry Goldberg

Spezifikation

  • MetallGold
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1854
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2600 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1854 A "Typ 1853-1859" Gold - Goldmünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (4)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1854 mit Markierung A. Gold. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1395, welches bei Baldwin's of St. James's für 9.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Oktober 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Frankreich 2 Franken 1854 A auf der Auktion VCD Auctions - 13. März 2025
VerkäuferVCD Auctions
Datum13. März 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
2600 $
Preis in Auktionswährung 2600 USD
Frankreich 2 Franken 1854 A auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 3. Oktober 2011
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum3. Oktober 2011
ErhaltungPF63 ULTRA CAMEO NGC
Preis
14744 $
Preis in Auktionswährung 9500 GBP
Frankreich 2 Franken 1854 A auf der Auktion Goldberg - 30. Mai 2007
Frankreich 2 Franken 1854 A auf der Auktion Goldberg - 30. Mai 2007
VerkäuferGoldberg
Datum30. Mai 2007
ErhaltungPF63 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1854 A auf der Auktion Sotheby's - 1. Juli 1982
Frankreich 2 Franken 1854 A auf der Auktion Sotheby's - 1. Juli 1982
Aus der Sammlung: Brand
VerkäuferSotheby's
Datum1. Juli 1982
ErhaltungPROOF
Preis
