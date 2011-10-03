2 Franken 1854 A "Typ 1853-1859". Gold (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1854 mit Markierung A. Gold. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1395, welches bei Baldwin's of St. James's für 9.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Oktober 2011.

