flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1868 K "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

no imageno image

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC87,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1868
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionspreise (0)Variante (3)

Auktionspreise

Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze

Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1868Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen