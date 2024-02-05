flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1867 K "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1867 K "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1867 K "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,831,119

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1867
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:360 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1867 K "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (8)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1867 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 884, welches bei MDC Monaco für 950 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1867 K auf der Auktion Olivier Goujon - 5. Februar 2024
VerkäuferOlivier Goujon
Datum5. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
108 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
Frankreich 2 Franken 1867 K auf der Auktion FEYDEAU BOURSE - 22. April 2021
VerkäuferFEYDEAU BOURSE
Datum22. April 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 K auf der Auktion Aureo & Calicó - 21. April 2021
VerkäuferAureo & Calicó
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
14 $
Preis in Auktionswährung 12 EUR
Frankreich 2 Franken 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1867 K auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1867 K auf der Auktion V. GADOURY - 14. November 2015
VerkäuferV. GADOURY
Datum14. November 2015
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1867 K auf der Auktion Cayón - 26. Februar 2010
VerkäuferCayón
Datum26. Februar 2010
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1867Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen