2 Franken 1867 K "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1867 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 884, welches bei MDC Monaco für 950 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.

Erhaltung UNC (3) XF (4) VF (1) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (1) Service NGC (1) PCGS (1)