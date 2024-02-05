FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1867 K "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,831,119
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1867
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:360 USD
Auktionspreise (8)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1867 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 884, welches bei MDC Monaco für 950 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferV. GADOURY
Datum14. November 2015
ErhaltungMS63 NGC
Preis
