flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1866 K "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1866 K "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1866 K "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC437,055

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1866
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1866 K "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (20)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1866 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 880, welches bei MDC Monaco für 500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion WCN - 25. Juli 2024
VerkäuferWCN
Datum25. Juli 2024
ErhaltungF
Preis
23 $
Preis in Auktionswährung 90 PLN
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 25. Juni 2023
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum25. Juni 2023
ErhaltungAU
Preis
328 $
Preis in Auktionswährung 300 EUR
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion RedSquare - 5. November 2022
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion RedSquare - 5. November 2022
VerkäuferRedSquare
Datum5. November 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion Stephen Album - 15. Mai 2022
VerkäuferStephen Album
Datum15. Mai 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion Soler y Llach - 26. Oktober 2018
VerkäuferSoler y Llach
Datum26. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion HERVERA - 26. Oktober 2018
VerkäuferHERVERA
Datum26. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion WAG - 3. Juni 2018
VerkäuferWAG
Datum3. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2017
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion V. GADOURY - 14. November 2015
VerkäuferV. GADOURY
Datum14. November 2015
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 29. Oktober 2014
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum29. Oktober 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion Goldberg - 4. Juni 2014
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion Goldberg - 4. Juni 2014
VerkäuferGoldberg
Datum4. Juni 2014
ErhaltungGENUINE PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion Grün - 15. November 2013
VerkäuferGrün
Datum15. November 2013
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion Jean ELSEN - 14. September 2013
VerkäuferJean ELSEN
Datum14. September 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion iNumis - 19. Oktober 2012
VerkäuferiNumis
Datum19. Oktober 2012
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1866 K auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2011
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1866Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen