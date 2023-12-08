FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1866 K "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC437,055
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1866
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Auktionspreise (20)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1866 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 880, welches bei MDC Monaco für 500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRedSquare
Datum5. November 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferV. GADOURY
Datum14. November 2015
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum29. Oktober 2014
ErhaltungXF
Preis
******
