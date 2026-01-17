flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1870 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,001,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1870
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1870 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (0)Variante (2)

Auktionspreise

Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze

