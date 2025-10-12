FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1869 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,368,080
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1869
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:80 USD
Auktionspreise (23)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1869 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 26651, welches bei Heritage Auctions für 329 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
—
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum4. September 2022
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferAuction World
Datum18. Oktober 2020
ErhaltungXF45 NGC
Preis
