2 Franken 1869 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1869 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1869 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Auktionshaus Christoph Gärtner

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,368,080

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1869
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:80 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1869 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (23)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1869 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 26651, welches bei Heritage Auctions für 329 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
23 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion GINZA - 12. April 2025
VerkäuferGINZA
Datum12. April 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
258 $
Preis in Auktionswährung 37000 JPY
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Auctiones - 16. März 2025
VerkäuferAuctiones
Datum16. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20. Oktober 2024
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Rhenumis - 16. Januar 2024
VerkäuferRhenumis
Datum16. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Gärtner - 12. Juni 2023
VerkäuferGärtner
Datum12. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Gärtner - 20. Februar 2023
VerkäuferGärtner
Datum20. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Gärtner - 17. Oktober 2022
VerkäuferGärtner
Datum17. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 4. September 2022
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum4. September 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Rare Coins - 15. Juni 2022
VerkäuferRare Coins
Datum15. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion WAG - 10. April 2022
VerkäuferWAG
Datum10. April 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage Eur - 20. November 2020
VerkäuferHeritage Eur
Datum20. November 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Auction World - 18. Oktober 2020
VerkäuferAuction World
Datum18. Oktober 2020
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion iNumis - 5. März 2019
VerkäuferiNumis
Datum5. März 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Auction World - 17. Juli 2017
VerkäuferAuction World
Datum17. Juli 2017
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Artemide Aste - 21. März 2015
VerkäuferArtemide Aste
Datum21. März 2015
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Pegasus Auctions - 5. Mai 2013
VerkäuferPegasus Auctions
Datum5. Mai 2013
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion La Galerie Numismatique - 5. Mai 2013
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum5. Mai 2013
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. September 2012
VerkäuferHeritage
Datum11. September 2012
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Artemide Aste - 14. November 2011
VerkäuferArtemide Aste
Datum14. November 2011
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1869 BB auf der Auktion Eeckhout - 7. Mai 2011
VerkäuferEeckhout
Datum7. Mai 2011
ErhaltungF
Preis
******
Beliebte Abschnitte
