FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1868 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1868 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1868 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC733,227

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1868
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1868 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (26)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 552363, welches bei cgb.fr für 1.260 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2019.

Erhaltung
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion WAG - 6. April 2025
VerkäuferWAG
Datum6. April 2025
ErhaltungXF
Preis
82 $
Preis in Auktionswährung 75 EUR
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Pesek Auctions - 10. März 2025
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Pesek Auctions - 10. März 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum10. März 2025
ErhaltungVF
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 32 EUR
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Möller - 22. Mai 2024
VerkäuferMöller
Datum22. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion WAG - 1. September 2019
VerkäuferWAG
Datum1. September 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion La Galerie Numismatique - 22. März 2019
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum22. März 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21. März 2019
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum21. März 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Heritage Eur - 17. November 2018
VerkäuferHeritage Eur
Datum17. November 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion La Galerie Numismatique - 30. Oktober 2018
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum30. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion La Galerie Numismatique - 7. April 2018
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum7. April 2018
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion La Galerie Numismatique - 9. November 2017
VerkäuferLa Galerie Numismatique
Datum9. November 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Teutoburger - 25. Februar 2017
VerkäuferTeutoburger
Datum25. Februar 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Emporium Hamburg - 13. Mai 2016
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum13. Mai 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Jean ELSEN - 12. März 2016
VerkäuferJean ELSEN
Datum12. März 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Gorny & Mosch - 9. Oktober 2015
VerkäuferGorny & Mosch
Datum9. Oktober 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Auctiones - 22. März 2015
VerkäuferAuctiones
Datum22. März 2015
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Künker - 12. März 2014
VerkäuferKünker
Datum12. März 2014
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Auctiones - 20. Oktober 2013
VerkäuferAuctiones
Datum20. Oktober 2013
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Teutoburger - 24. Mai 2013
VerkäuferTeutoburger
Datum24. Mai 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Numis.be - 21. Mai 2013
VerkäuferNumis.be
Datum21. Mai 2013
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1868 BB auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
