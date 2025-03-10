2 Franken 1868 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 552363, welches bei cgb.fr für 1.260 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2019.

