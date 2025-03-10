FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1868 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC733,227
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1868
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionspreise (26)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 552363, welches bei cgb.fr für 1.260 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2019.
Erhaltung
12
Wo zu kaufen?
