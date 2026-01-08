flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1867 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1867 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1867 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,470,737

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1867
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:190 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1867 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (14)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1867 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 438, welches bei Maison Pruvost Numismatique für 750 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion Aste - 8. Januar 2026
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion Aste - 8. Januar 2026
VerkäuferAste
Datum8. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
VerkäuferNomisma
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
76 $
Preis in Auktionswährung 65 EUR
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion Katz - 15. Mai 2025
VerkäuferKatz
Datum15. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
31 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion VL Nummus - 5. April 2025
VerkäuferVL Nummus
Datum5. April 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion Pruvost - 20. April 2024
VerkäuferPruvost
Datum20. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion SINCONA - 20. Mai 2016
VerkäuferSINCONA
Datum20. Mai 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion Jean ELSEN - 14. März 2015
VerkäuferJean ELSEN
Datum14. März 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion Rauch - 18. Juni 2014
VerkäuferRauch
Datum18. Juni 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion Jean ELSEN - 14. September 2013
VerkäuferJean ELSEN
Datum14. September 2013
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1867 BB auf der Auktion Künker - 22. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2011
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1867Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen