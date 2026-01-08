2 Franken 1867 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1867 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 438, welches bei Maison Pruvost Numismatique für 750 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2024.

Erhaltung UNC (2) AU (3) XF (7) VF (2) Erhaltung (slab) MS64 (1) Service PCGS (1)