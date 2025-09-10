flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1866 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1866 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1866 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,089,824

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1866
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1866 BB "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (64)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1866 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 116, welches bei MDC Monaco für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18. September 2025
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. September 2025
ErhaltungXF
Preis
189 $
Preis in Auktionswährung 160 EUR
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
VerkäuferNomisma
Datum10. September 2025
ErhaltungXF
Preis
164 $
Preis in Auktionswährung 140 EUR
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Numisbalt - 7. September 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Nomisma - 6. September 2025
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Nomisma - 6. September 2025
VerkäuferNomisma
Datum6. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Aureo & Calicó - 16. Oktober 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum16. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Nomisma Aste - 1. April 2024
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Nomisma Aste - 1. April 2024
VerkäuferNomisma Aste
Datum1. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Nomisma Aste - 13. November 2023
VerkäuferNomisma Aste
Datum13. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21. September 2023
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum21. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion WAG - 27. August 2023
VerkäuferWAG
Datum27. August 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Nomisma Aste - 24. August 2023
VerkäuferNomisma Aste
Datum24. August 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Nomisma Aste - 31. Januar 2023
VerkäuferNomisma Aste
Datum31. Januar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Alexander - 15. Januar 2023
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Alexander - 15. Januar 2023
VerkäuferAlexander
Datum15. Januar 2023
ErhaltungAU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Aurora Numismatica - 9. Oktober 2021
VerkäuferAurora Numismatica
Datum9. Oktober 2021
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Jean ELSEN - 5. Juni 2021
VerkäuferJean ELSEN
Datum5. Juni 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Katz - 18. April 2021
VerkäuferKatz
Datum18. April 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Aurora Numismatica - 3. Oktober 2020
VerkäuferAurora Numismatica
Datum3. Oktober 2020
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Coinhouse - 29. März 2020
VerkäuferCoinhouse
Datum29. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Frankreich 2 Franken 1866 BB auf der Auktion Spink - 18. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum18. Januar 2026
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
