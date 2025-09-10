FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1866 BB "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,089,824
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1866
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Auktionspreise (64)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1866 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 116, welches bei MDC Monaco für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. September 2025
ErhaltungXF
Preis
189 $
Preis in Auktionswährung 160 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preis
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum21. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
VerkäuferAurora Numismatica
Datum9. Oktober 2021
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preis
VerkäuferAurora Numismatica
Datum3. Oktober 2020
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preis
