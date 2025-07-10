2 Franken 1870 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1870 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 323, welches bei JEAN VINCHON NUMISMATIQUE für 5.100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2025.

