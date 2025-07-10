flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1870 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 2 Franken 1870 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 2 Franken 1870 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Schulman b.v.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,187,168

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1870
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:230 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1870 A "Typ 1866-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (29)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1870 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 323, welches bei JEAN VINCHON NUMISMATIQUE für 5.100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
255 $
Preis in Auktionswährung 220 EUR
Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
44 $
Preis in Auktionswährung 35 CHF
Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Pesek Auctions - 10. März 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum10. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******

Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 16. Oktober 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum16. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******

Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungAU
Preis
******

Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion VINCHON - 7. Dezember 2023
VerkäuferVINCHON
Datum7. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis
******

Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Schulman - 19. Oktober 2023
VerkäuferSchulman
Datum19. Oktober 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Auction World - 15. Oktober 2023
VerkäuferAuction World
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******

Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Heritage - 24. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum24. August 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******

Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Heritage - 24. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum24. August 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******

Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Schulman - 6. April 2023
VerkäuferSchulman
Datum6. April 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Schulman - 15. Dezember 2022
VerkäuferSchulman
Datum15. Dezember 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion TimeLine Auctions - 10. September 2022
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******

Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******

Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******

Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Pruvost - 23. Januar 2022
VerkäuferPruvost
Datum23. Januar 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******

Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion GINZA - 20. November 2021
VerkäuferGINZA
Datum20. November 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******

Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungXF
Preis
******

Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Katz - 30. November 2019
VerkäuferKatz
Datum30. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******

Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion iNumis - 8. Oktober 2019
VerkäuferiNumis
Datum8. Oktober 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 A auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2019
VerkäuferHeritage
Datum16. Januar 2019
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******

