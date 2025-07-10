FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1870 A "Typ 1866-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Schulman b.v.
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2894 oz) 9 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,187,168
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1870
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:230 USD
Auktionspreise (29)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1870 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 323, welches bei JEAN VINCHON NUMISMATIQUE für 5.100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
255 $
Preis in Auktionswährung 220 EUR
VerkäuferAuction World
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte